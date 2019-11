Lakkamatu vihm pani Võrus keldrid uppuma

«Esimene kõne tuli kell 6.30 ja umbes samal ajal laekus ka esimene kiri, et uputab,» ütles Võru linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Risto Aim.

Lõunaks oli linnavalitsusele uputavatest keldritest teada antud 11 korral, kuid tõenäoliselt oli liigveega hädas inimesi Võrus palju rohkem.

Kella 10 paiku puhastati ASi Võru Vesi masinaga sademeveekaevu Kreutzwaldi ja Jaama tänava ristmikul, et päästa voolama Jaama 2 kinnistule kogunenud vihmavesi. Sealse elaniku sõnul voolab nende kortermaja kinnistule kokku terve Jaama tänava sademevesi ning kui äravool ummistub, on õu vett täis.

Kuigi kinnistule on rajatud uus sajuvee äravoolutoru, kipuvad puulehed toru ummistama. Invaliidist majaelaniku sõnul on ta küll lehti kokku riisunud, kuid ülejäänud majarahvas pole appi tulnud.

Liigvee äravoolu puudumisega olid inimesed teisipäeval hädas ka Tulbi ja Telliskivi tänaval, kus kuiva jalaga läbipääsemiseks tuli kummikud jalga tõmmata. Kohati olid aedades tiigi mõõtu veelombid. Liigvesi tungis näiteks Vilja 18b kortermaja keldrisse, kus ennelõunal kattis põrandat kohati kümnesentimeetne veekiht. Kortermaja elanik Sven ütles Lõuna-Eesti Postimehele, et uputama hakkab neil lihtsal põhjusel: «Sademevee äravoolutoru on puujuuri täis kasvanud ja kui kaev saab vett täis, on vesi keldris.»

Vesi on valgunud Vilja tn 18b kortermaja keldrisse. FOTO: Arved Breidaks

ASi Võru Vesi juhataja Juri Gotmans tõdes, et vett on palju, aga ei saa öelda, et uputaks. «Põhjavee tase on aga kõrge ja me ei saa plaanilisi töid teha.»

Kuigi vesi teeb Võrus mitmes kohas inimeste varale liiga, pole üldine veetase ohtlikult kõrge. Tamula järve Roosisaare rippsilla juurde kümmekond olev järvevee taseme mõõtetulp näitab, et vesi on umbes 67 meetrit üle merepinna, kuid Võrule ohtlik tase on 69,7 meetrit üle merepinna.

«Alles see oli, kui elekter läks tuulega ära, nüüd uputus otsa… No Võrumaa ikka saab,» tõdes Võru abivallavanem Juris Juhansoo. «Eks uputus puuduta aga rohkem Võru linna, meil pole veel häirekella löödud.»

Ilmateenistuse andmetel tuli esmaspäeval Võrus 27,3 millimeetrit sademeid. Sellest piisas, et panna Tamula järvest üldjuhul vett välja kandvas Vanajõe kanalis vesi tagurpidi voolama ning teisipäeval tõi kanal vett hoopis Tamulasse juurde.