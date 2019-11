Taimi Paljak: atmosfäär käitus jõuliselt

Mõistame, et arvutit ja e-posti ei jälgita puhkepäevadel pidevalt ja selle tõttu ei tarvitsenud väga paljud kohe infot kätte saada. Operatiivsemaks teabe edastamiseks on vajalik riigiasutuste ja mobiilioperaatorite koostöös SMS-teenuse väljaarendamine ja kasutuselevõtt, et nii erakorraliste ilmastikunähtuste kui ka teiste sündmuste korral, mis inimeste elule ja tervisele ohtu kujutavad, jõuaks hoiatav info kohe ohupiirkonnas olevate inimesteni.