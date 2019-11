Tõrva abivallavanem paneb ameti maha

Tellijale

Varem vallavalitsuse arendusosakonna juhataja ametit pidanud Agan valiti uueks haridus- ja kultuurivaldkonna abivallavanemaks aprillis ning alustas tööd maist. Ta vahetas sel kohal välja Kalev Lauli. Uude aastasse Agan aga praegusel töökohal ei astu. «Kuulujutul on alust. Tõepoolest see plaan on. Ma ei ole hetkel veel avaldust esitanud. Olen küll juhtkonda teavitanud oma soovist. Avaldus on plaanis esitada nädala jooksul,» lausus esmaspäeval Agan, kes alustab 1. jaanuarist uuel töökohal erasektoris.