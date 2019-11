Lamamiskontsert Viljandis juhatas sisse Tuulikki Bartosiki kontsertreisi

"Viljandi lamamiskontsert oli minu jaoks uus ja värskendav kogemus. Taipasin, et vajan ka ise plaadi sõnumit - olla hetkes kohal ja tulla oravarattast välja. Sain keskenduda muusikale ja loodan, et suutsin pakkuda avarust ja rahu ka publikule," sõnas Tuuliki Bartosik. Eripärasest formaadist tulenevalt toimus kontsert ühes jutis ilma aplauside ja vahejuttudeta, lugude vahele mängiti metsa- ja merehelisid.

Tänasel kontserdil Tartus Erinevate Tubade Klubis tõotab õhkkond tulla siiski veidi hoogsam, sest kaasa lööb ka mandoliinimängija, Tuulikki sõber ja kunagine õpilane Villu Talsi. "Kindlasti plaanin avada rohkem lugude tausta - mis emotsiooni või elukogemuse pealt üks või teine pala on sündinud," lisas Bartosik.

"Torm veeklaasis" on Tuulikki Bartosiki teine sooloplaat. Plaadil kõlab pärimusest inspiratsiooni saanud omalooming. Väike sissevaade Tuulikki Bartosiki muusikamaailma avaneb siit.

Tuulikki Bartosik on pannud aluse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia pärimusmuusika erialale, kutsunud ellu ja juhendanud noorte ja laste rahvusvahelisi etnolaagreid ning lükanud käima naisakordionistide koostööprojekti Accordionesse. Ta on Eesti ainus rahvusvahelist karjääri tegev akordionist ja üks väheseid enda lugusid esitavaid akordionimängijaid maailmas, kel rahvusvaheline plaadileping. Kriitikud on esile toonud tema elavat ja improvisatsioonilist mängustiili. Näiteks viimases maailmamuusikaajakirjas Songlines nimetati Tuulikkit hetkel üheks dünaamiliseimaks akordionimängijaks maailmas ja kiideti tema ilmekat esinemisstiili – akordion oleks Tuulikki käes nagu elus, kopsudega hingav olend.