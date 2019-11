Riik võtab kaitse alla must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaigad

Must-toonekurg ja suur-konnakotkas kuuluvad valitsuse 20. mai 2004. aasta määruse kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu kohaselt esimese kaitsekategooria loomaliikide hulka. Looduskaitseseaduse kohaselt arvatakse esimese kaitsekategooriasse liigid, mis on Eestis haruldased, asuvad väga piiratud alal, vähestes elupaikades, isoleeritult või väga hajusate asurkondadena, ning liigid, mis on hävimisohus, mille arvukus on inimtegevuse mõjul vähenenud, elupaigad ja kasvukohad rikutud kriitilise piirini ja väljasuremine Eesti looduses on ohutegurite toime jätkumisel väga tõenäoline. Looduskaitseseadus sätestab, et kõikide esimese kaitsekategooria liikide elupaikade kaitse tuleb tagada kaitsealade, püsielupaikade või hoiualade moodustamise kaudu.