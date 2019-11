Tellijale

Alajaama seadmetele lennanud plekk-katus jättis tundideks elektrita kogu Võru linna. Elektri põhivõrke haldava ettevõtte Elering kommunikatsioonijuht Ain Köster ütles, et nende ekspertiis pole veel valmis, ent see, et katus pole ehitatud vastavalt projektile, on juba kindlaks tehtud.