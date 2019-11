Hariduslike erivajadustega õpilaste koolid saavad üle 15 miljoni euro ehituseks ja remondiks

„Selle rahaga toetame neid lapsi, kes kõige rohkem tuge vajavad, et nad saaksid õppida just neile sobivas keskkonnas,“ selgitas haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Reps märkis, et toetus on suunatud eelkõige just nende laste õpetamise toetuseks, kelle õpikeskkond vajab mahukamaid investeeringuid ning siinkohal on riigi tugi väga oluline.