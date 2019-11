Omniva kasvatab pakiautomaadivõrku enam kui 200 automaadiga

Omniva Eesti pakiäri juhi Martin Lutsu sõnul keskenduti Eesti laienemise puhul pakiliikluse tulipunktidele, kuid samas ei jäetud kõrvale ka väiksemaid asulaid. „Mitu automaati jõudsid tänavu ka väiksematesse asulatesse, mitmed aga juba olemasolevate väga populaarsete automaatide lähedusse, et võimaldada pakimahtudel veelgi kasvada,“ märkis Luts. „Siinkohal tasub ka klientidel oma piirkonna uutel asukohtadel silma peal hoida. Võimalik, et uus automaat asub palju mugavamas kohas, kui harjumuspärane automaat.”

Käesoleval aastal on uued automaadid jõudnud Tallinna, Rakvere ning Jõhvi uute asukohtade kõrval ka näiteks Murastesse, Aravetele ning Suure-Jaanisse. „Ühelt poolt võimaldavad uued automaadid klientidel oma pakid mugavamalt kätte saada. Teisalt näeme, et just pakiautomaat on väiksemates asulates kohaliku e-kaubanduse käivitaja,“ ütles Luts. „Kuivõrd e-kaubanduse kasv ei näi raugevat, siis jätkame pakiautomaadivõrgu laiendamist kindlasti ka tulevikus.“

Uued pakiautomaadid ning lisakapid said Lutsu sõnul taas paika kõige õigemaks ajaks. “Näeme, et pakisaatmise tippaeg on lähenemas ning pakimahud hakkavad suurenema. See on meeldetuletus ka inimestele oma pakitellimused varakult enne jõule ära planeerida,“ lisas Luts.