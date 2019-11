Veetasemed on järsult tõusnud

Näiteks Tõrvas oli Õhne jõe veetase 4. novembril 196 sentimeetrit, 6. novembriks oli see aga tõusnud juba 302 sentimeetrini, mis on vaid 34 sentimeetrit alla pikaajalise kuu maksimumi ehk mõõtmiste algusest peale selles kohas mõõdetud rekordtaseme. Suurt veetõusu oli näha ka Tõrva Veskijärvel, mille äärde paigutatud päevitustoole kandev ala oli jäänud vee alla ning inimeste keldritesse on kohati tulnud viie sentimeetri jagu vett. Väga kõrge veetase on ka Valgas Pedeli jõel.