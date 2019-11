Kalamüüja haihtus laenuks võetud rahaga

Umbes kuu tagasi palus mees aga laenuks 400 eurot ja lubas paari päeva pärast tagastada. Et siiani polnud probleeme esinenud, ei osanud Hilja midagi kahtlustada ja laenaski raha. «Ütles, et tal on nii vaja. Et tal 1600 eurot on omal ja 400 puudu, kas saame laenata. Keegi pidi odavalt müüma külmutusautot. Et temal on seda vaja kala transportimiseks. Muidu ma ei ole kunagi nii kergeusklik olnud. Aga ta ütles: «Kohe toon tagasi, olge kena, mul on nii väga vaja.» Lubas veel vanamehele pudeli konjakit, maru hea jutt oli.»