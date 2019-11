Valgamaa elanik loovutas kuulipilduja

«Ametlikud kokkuvõtted tehakse alles kuu lõpus, aga teada on, et Võrumaal toodi politsei kätte neli tulirelva, Valgamaal üheksa ja Põlvamaal üks. Lisaks anti politseile üle veel eri kaliibriga padruneid, püssirohtu ja muid relvaosi,» täpsustas politsei pressiesindaja Ragne Keisk.

Ta lisas, et kampaania jooksul Lõuna prefektuuri jõudnud kõige erilisem loovutatud ese on heas korras püstolkuulipilduja, mis pärineb ühelt Valgamaa elanikult.

Ta lisas, et kampaania lõppemisest hoolimata ootab politsei endiselt inimestelt teateid relvade ja teiste ohtlike esemete leidmisest. Muu hulgas meenutas politseinik sedagi, et näiteks ehituse käigus leitud või pärandina saadud tulirelv, selle osa või laskemoon tuleb politseis registreerida ning relva omanikul peab olema kehtiv relvaluba. «Relvaomanikel on kasulik teada ka seda, et selle aasta 26. veebruarist saab relvaloaga seotud toiminguid teha kodust lahkumata ka politsei iseteeninduse kaudu,» julgustas Proosa inimesi mugavalt e-teenuseid kasutama.