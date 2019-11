Tellijale

Kui palju rahvast Valga kultuurikeskuses käib?

See huvitas mind ennast ka, kui palju meie maja külastatakse. 2013. aastal oli see arv alla 20 000 inimese. Selle aasta alguses pandi uksele andurid, et seda arvu täpsemalt teada saada. Kui kõik läheb hästi, tuleb aasta lõpuks 100 000 ära.