Milline on hea isa?

«Ta on inimene, kes ei mõtle endale, vaid teistele ja tunneb sellest tundest rõõmu. Ta mitte ainult ei tea, mida eelmised põlvkonnad meie heaks tegid, vaid ka seda, et alati peab püüdma teha rohkem ja paremini. Teab, et ainult teod ja eeskuju kasvatavad ning lastes peegelduvad kodu head ja vead. Ta lapsed teavad, et kodu on nende kindlus. Hea isa seab oma pere väärtused kõrgemale kõigest muust. Teab, et laps on kodu peegel. Isa õpetuse järgi peaks laps kasvama tugevaks, et täiskasvanuna ise kõigega toime tulla. Hea isa on armastav, hooliv, aus, töökas, positiivsete põhimõtetega pere eeskuju ja tugi.»