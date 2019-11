Mees saja nimega

Lisaks sellele, et Contra on luuletaja ja tõlkija, on ta ka hingelt suur spordimees.

Connors, Kontakt, Kondoom, Kondrašin, Kommunaar… Kõlavaid hüüdnimesid on kodanik Margus Konnulale (45) aastate jooksul pandud sadakond või rohkemgi, kuid ainult üks neist on tuntud üle Eesti. See on muidugi Contra – 1989. aasta 17. novembril sündinud poeet, kelle esimene luuletus sõnastas tollal kõiki painanud küsimuse «Miks me ei jõudnud kommunismi?».