Anton kehastas Puerto Rico lauljat Ricky Martinit, kelle puhul oluline muu hulgas puusade töö. Pärast Antoni esinemist ütles Juur, et puusade töö oli päris hea. «Aga eks meie Eestimaa mägilastena ka teame, kuidas need asjad käivad,» viitas kohtunik, et Otepää muu Eestiga võrreldes päris kõrgel asub.