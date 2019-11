Liikluskindlustuse uuendamata jätmine on jätkuvalt probleem

Aastas põhjustatakse liikluskindlustuse lepinguta sõidukitega ligi 1000 liiklusõnnetust, mille kahjusumma on pea kaks miljonit eurot.

LKF-i juhatuse liikme Lauri Potsepa hinnangul sõidab iga viiekümnes auto ilma liikluskindlustuseta. „Kuna meeldetuletuse peale sõlmisid pooled autoomanikud liikluskindlustuse lepingu, siis see näitab, et paljud unustavad liikluskindlustust pikendada. Kogemata ilma liikluskindlustuseta sõitmisel võivad olla aga kurvad tagajärjed. Kui põhjustate liikluskindlustuseta õnnetuse, siis tuleb teil kahju ise kinni maksta,“ ütles Potsepp.

Potsepp soovitas aeg-ajalt kontrollida liikluskindlustuse kehtivust, sõlmida automaatselt uuenev liikluskindlustuse leping ja teavitada kindlustusandjat kontaktandmete muutumisest. „Kindlustuspoliisi lõpu kuupäeva meeldetuletuse võib lisada ka elektroonilisse kalendrisse, et see ei ununeks. Kui aga auto on mitme inimese kasutuses, siis võiks omavahel liikluskindlustuse sõlmimise kokku leppida,“ selgitas ta.