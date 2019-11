Eesti Loomakaitse Selts: kontrolli, et sinu auto all ei oleks külmetavat kassi

Külma ilma eest püüavad iga hinna eest sooja saada ka hulkuvad kassid ning tihti leiavad nad selleks varjualuseks endale just mõne auto, pugedes selle rattakoopasse või mootori vahele. Kassid võivad olla külmast unised ja ei pruugi inimese tulekul kohe üles ärgata ning nii võib nende saatus kujuneda väga kurvaks. „Mõned aastad tagasi tegeles ELS kassipojaga, kellele ootamatult käivitunud automootor tekitas raske esikäpa vigastuse ning kõrvaotste põletuse. Kassipoeg vajas operatsiooni, mille käigus eemaldati tema esimese käpa päkaosa,” kommenteeris ELS-i otsese abistamise juht Margit Midro.

Autot kontrollides on võimalik päästa kassi elu, kes võib tegelikult juba olla külma saanud ja vajada arstiabi.

Kuna külmemate ilmadega on selliseid juhtumeid palju, siis paluvad loomakaitsjad, et autojuhid kontrolliksid alati enne ärasõitu, kas kapoti alla või rehvikoopasse pole peitunud mõni kass, kes sel viisil sooja otsib. Samuti tuletavad loomakaitsjad kassiomanikele meelde, et kasse ei tohi hulkuma lasta ja seda eriti tiheda asustusega piirkondades. Ka kodused kassid võivad õues külma eest automootori lähedale sooja minna. Tagajärjed võivad olla aga traagilised.