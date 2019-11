Eesti-Läti ajalookonverentsil räägiti raudtee minevikust

Konverentsi modereeris Kalev Härk ning esimesena andis konverentsi külastajatele tervitussõnad edasi Valga vallavanem Margus Lepik. „Meil on põnev ajalugu, mida tasub meelde tuletada. 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses kui raudtee siia linna tekkis, siis tõusis linnaelanike arv mitu korda ja tugevalt arenes tööstus- kõik seotud raudteega. Peaksime koos mõtlema sellele, et kas ja milline võiks olla see mootor, mis tõstaks meie piirkonna elanike arvu näiteks kahekordseks? Järgmisel aastal möödub ka sada aastat Valga ja Valka lahutamisest, mõtelgem meie aga sellele, kuidas Valgat ja Valkat veelgi enam ühendada. Soovin, et saaksite tänasest palju uusi teadmisi, uusi ideid edasi liikumiseks ning meeldivat konverentsi,“ rääkis Lepik.