Lätlased mälestavad oma vuntsidega kangelasi

Päeva programm peegeldab seda, millisena näevad kangelaslikkust tänapäeva noored. Valka kihelkonnaduuma koduleht märgib, et tulevaste põlvede kangelaslikkus ei ole lihtsalt kriisiolukordades julge olemine. «Tänapäeva Läti peamised kangelased on inimesed, kes au ja uhkusega ja tihti raskusi trotsides otsustavad tegutseda ja mitte jääda ükskõikseks.»

Programm on mitmekesine. Näiteks seatakse Raina tänaval asuvas endises koolihoones üles näitus vabadusvõitlejate fotodega. «Kõiki neid vapraid inimesi ei ühenda mitte ainult võitlus vabaduse eest, vaid ka vuntsid. Kas kangelaslikkus on peidetud vuntside taha? Igaühel on võimalus ise sellele küsimusele vastus leida,» vahendab Ziemellatvija ürituse kirjeldust. Päeva tutvustavalt postrilt on näha, et mitmel sada aastat tagasi fotole jäädvustatud sõduril on tõepoolest silmapaistvad vuntsid.