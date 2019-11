PILDID: Uma Mekk meelitas Võrru kohaliku toidu järele

UMA MEKK on Vana-Võromaa toidukaubamärk, mis esindab ligi 120 väiketootjat ja 300 toodet või menüüd Lõuna-Eestist. Märk antakse tunnustuse ja kvaliteedi näitajana tublidele toidutootjatele. Eeltingimuseks on, et toode on kõrge kvaliteediga, valmistatud vähemalt poolenisti kohalikust toormest, vaba GMO-dest ja E-ainetest ning lähtub kohalikust meelelaadist ja toidukultuurist.