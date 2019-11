Tellijale

Aasta isa konkursile esitati kolm kandidaati. Paraku polnud neist ühtegi aktusel kohal. Aasta isa tiitli pälvinud Juhan Seer oli parasjagu reisil. «Ta ilmselt kahetseb, et just täna reisil on,» tõdes Otepää vallavalitsuse liige Valdur Sepp.

Juhan Seer peab pensionipõlve Arula külas. Ta on oma lastest kasvatanud töökad ja väga loovad ilmakodanikud, kes on laias ilmas läbi löönud. Poeg Frants valmistab käsitööna kuulsaid puidust kümblustünne, poeg Roland on nime teinud animatsioonirežissööri ja -kunstnikuna, tütar Kristi peab aga koos abikaasaga Pühajärvel kuulsat Heteromeeste Varjupaiga puhvetit.