Instituut soovib narkomaaniaravi andmekogu lisamist rahvatervise seadusesse

Siiani on NARIS olnud reguleeritud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadusega. NARIS-e näol on tegemist ravi registriga, mis on oluliseks teabekogumiks ja üheks vähestest infoallikatest, mille alusel planeerida ja korraldada narkomaaniaravi Eestis.