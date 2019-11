Võru judokad õppisid Jaapani meistri käe all

Jaapani judolegend Koji Komuro on tulnud judo maailmameistriks, samuti on ta on kahekordne maailmameister kata-nimelises karateelemendis.

Teine tehnika, mida kauge külaline tutvustas, kannab nime Sode Guruma Jime. «See on kägistamistehnika, milles kasutatakse kimonovarrukat, kust haaratakse seestpoolt teise käe sõrmedega,» selgitas Raag. «Seega on põhirõhk maasmaadluses valuvõtetel ja eripärasel kägistamistehnikal.»

Raag lisas, et Komural on must vöö ka Brasiilia ju-jutsus ning liikumist ja tehnikat on ta sealt kombineerinud oma stiili.