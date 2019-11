Karm, aga väärtuslik õppetund

Lõuna-Eestis on aga palju majapidamisi, kus lähimad naabrid asuvad üksteisest mitme kilomeetri kaugusel. Kui seal juhtub puu tormituulte käes liinile kukkuma, tulebki maaperedel pikka aega elektrita hakkama saada. Seda seetõttu, et parandajatel võivad raju tagajärgedega võideldes käed-jalad tööd täis olla ja eelkõige tuleb vool tagasi saada ju asutustes, mis rahvale elutähtsaid teenuseid pakuvad.

Rahvas oli hädas, aga saadi hakkama. Samas tuli tunnistada, et riigi abi jäi väheseks. Samuti polnud kriisiks valmis paljud asutused. Nii võibki vist järeldada, et medalil on ka teine, kasulik külg: õppetund, mis sunnib varuplaanid ümber vaatama ja valmisolekut tõstma. Ikka selleks, et järgmine kord – mida ei tule loodetavasti mitte niipea – oleks võimalik elektri-, sooja- ja sideühendused kiiremini taastada. Rahva kannatus ja vastupidavusvõime pandi proovile, järgmine katsumus võiks selle õppetunni toel leebemalt kulgeda.