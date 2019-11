Kalakelmi ohvriks on langenud mitu inimest

Otepää vallas Vaardi külas elav Hilja rääkis Lõuna-Eesti Postimehele, et mees tõi talle ja abikaasale kala kogu suve. Umbes kuu tagasi palus mees aga laenuks 400 eurot ja lubas paari päeva pärast tagastada. Et siiani polnud probleeme esinenud, ei osanud Hilja midagi kahtlustada ja laenaski raha.

Piirkonnapolitseinik Sander Karu ütles, et pärast artiklit on politseini jõudnud siit-sealt teateid, et sama mees on käinud erinevates kohtades, rääkinud oma raskest elust, küsinud laenu ja siis haihtunud. Politseile on mehe isik teada, ta on varem karistatud varavastase süüteo eest.