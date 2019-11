VIDEOLUGU: Pataljoniülema kell ei elanud võistlust üle

Tegemist on laskevõistlusega, mille võidab see, kelle kuul esimesena käekella korpust tabab. Omapärast võistlust on korraldatud aastast 1994, kui pataljoni tollane ülem Aarne Ermus oma käekella peale sedavõrd vihastas, et ajanäitaja märklauaks välja pani.