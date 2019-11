Tellijale

Üks menukamaid rahvusvaheline triatloneid on juba viiendat korda toimunud poolpikk Otepää Ironman70,3. Aastaid on Tartus peetud Tartu Mill triatlone, selle käigus ka Euroopa karikasarja etappe. Kaks aastat on Tallinn võõrustanud täispikal triatlonil Tallinna Ironman osalejaid paljudest riikidest.