Noored õppisid aitama ennast ja teisi

Eesti Punase Risti Valgamaa Selts on aastaid tegelenud noorte vabatahtlikega, kel südamelähedane sõbrategevus. Tänavu on suur tähelepanu suunatud vähema võimalustega noorte tervise, arengu ja sotsiaalsete oskuste edendamisele, andis teada seltsi sekretär Aina Pääro.

Ühistegevustesse on kaasatud maakonna viie kooli noored koos Taheva asenduskodu ja Valga Kurepesa perekeskuse lastega. Läbi on viidud koolitused teemal «Minu teekond», mille eesmärk on tõsta enesehinnangut, teineteisemõistmist ja heaolutunnet ning õpetada märkama erinevusi ja nendega arvestama.

Pääro rõhutas, et esmaabi temaatikaga seonduv on Eesti Punase Risti üks põhitegevusi: pidev siht on õpetada käituma ohtlikes olukordades, sealhulgas aitama end ja teisi. Lõbusamad tegevused olid näomaalingute ja mardimaskide õpitubades, osavusmängudes kaasalöömine. Mardipäeva kombed mängiti päeva lõpus ka teatraalselt maha. Eraldi ruum oli tõsisema teema käsitlemiseks: see oli enesesse vaatamine ja hetkeseisu analüüsimine.