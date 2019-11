Patsiendid saavad oma arsti tunnustada

«Kõigi nende 18 aasta jooksul on Eesti inimesed läinud avatumaks ning samuti on hea sõna arsti töö kohta kergem tulema,» sõnas Eesti Tervise Fondi juhataja doktor Eero Merilind. «Võin oma kogemusest öelda, et piisab juba ühe patsiendi kiitvast sõnast ning terve päev muutub helgemaks. Teame ju kõik, et kui kedagi tänada või kiita, siis on ka endal parem tunne.»