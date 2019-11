Galerii: Võhandu ei mahu enam kallaste vahele ära

«Tuletasime koos Leevi hüdrolektrijaama haldajaga meelde, millal viimati sügisel nii palju vett oli ning jõudsime 2006. aastasse. Paljudes kohades on luhad ja lammid üle ujutatud, tihti ei hooma isegi jõesängi. Parvetada on praegu sama äge kui kevadel, aga vesi on palju-palju kõrgem,» rääkis Matkajuht OÜ eestvedaja Levo Tohva.