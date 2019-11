Põlva haigla nõukogu sünnitusosakonnale lisaraha ei küsi, osakond suletakse aasta lõpus

Nõukogu koosolek kestis teisipäeval haiglas ligi neli tundi. Arutuse alla pidi tulema lisaraha taotluse esitamine. See võimaldanuks, et haigla sünnitusosakonda tänavu detsembri seisuga ei suleta, nagu see eelnevalt plaanitud oli.

Tartu Ülikooli kliinikumi haldusjuht ja Põlva haigla nõukogu esimees Marek Seer ütles, et raha küsimise hääletuse osas jäi kuueliikmeline nõukogu häältega kolme kolme vastu viiki ning seega otsustas hääletuse nõukogu esimehe hääl. Nõukogusse kuuluvad kolm kliinikumi ja kolm kohalike esindajat. Samamoodi kujunes hääletus ka mullu Valga sünnitusosakonna sulgemise korral. «Sünnitusosakonna ümber toimuvad otsused on Põlva volikogu ja haigla poolt tehtud juba varasemalt. Täna kogunenud nõukogu otsustas, et haigla jätkusuutlikkuse tagamiseks kujundatakse sünnitusabi teenused ümber. Sealhulgas on plaan rajada Lõuna-Eesti esimene ämmaemanduskeskus ja kaasajastada erakorralise meditsiini osakonda,» ütles Seer.

Viimase kahe tegevuse tarbeks otsustas nõukogu teha valitsusele taotluse 375 000 euro küsimiseks.

Nõukogu tõdes, et ükski kolmest hädavajalikust valveringist (günekoloog, anestesioloog ja pediaater) ei ole haiglas personaliga nõuetekohaselt kaetud. „Ühtlasi on probleemkohaks verekomponentide kättesaadavus, kui patsiendile on näidustatud ootamatu vereülekanne. Haiglas puuduvad ka nii kirurgide valvering kui kaasaegsed valutustamise meetodid,“ vahendas Marek Seer. Lisaks tutvus nõukogu Eesti Naistearstide Seltsi seisukoha ja statistikaameti sünnituste arvu prognoosiga ning otsustas hääletuse tulemusel mitte taotleda lisarahastust sünnitusabi teenuse jaoks. Kuigi nõukogu liikmete hääled jagunesid sünnitusabi küsimuses võrdselt poolt ja vastu, oli nõukogu üksmeelel selles, et kõige olulisem on arendada haiglat tervikuna ning markeerida prioriteetsed valdkonnad.

Esimesele hääletusele järgnenud lisaettepanek taotleda lisaraha ümberkorralduste toetamiseks, pälvis nõukogu üksmeelse heakskiidu. „Olgugi, et tänases suurlinnadesse koonduvas demograafilises olukorras on väljakutse korraldada üldhaigla tööd nii, et kõik kogukonna eagrupid saavad just neile vajaminevaid tervishoiuteenuseid kodule võimalikult lähedal, näeb nõukogu siinkohal Põlva haiglal kahte suur eelist, mis võimaldab olla väga tugevaks erialaseks kompetentsikeskuseks Lõuna-Eestis. Esmalt ämmaemanduskeskuse rajamine, kasutades olemasolevat pädevust ja personali ning samuti taastusravi osakaalu suurendamine, sest juba praegu on Põlva haigla lõuna regiooni suurima erialase kompetentsiga taastusraviteenuste pakkuja,“ selgitas Seer.

Ämmaemanduskeskuse loomine tähendab ämmaemandate täiendõpet ning nende suuremat rolli ja vastutust lapseootel naise jälgimisel. Nii saab Põlva haigla ämmaemandast iseseisev spetsialist, kes pakub abi enne rasedust, raseduse ajal, sünnitusel ja ka sünnitusjärgsel perioodil, abistab imetamisel, valmistab ette lapsevanema rolliks, nõustab seksuaalkasvatuse vallas ja pereplaneerimisel. Põlvamaa lapseootel naistel on võimalus 1. jaanuarist 2020 kaasata sünnitusele teda jälginud ämmaemand nii Lõuna-Eesti haiglasse kui ka Tartu Ülikooli Kliinikumi.