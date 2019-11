Armastus ja maailu tõid muusiku Prantsusmaalt Eestisse

Valga muusikakooli viiuliõpetaja Florent Coubard lausus, et koolis toetatakse teda igati. Hästi saab ta läbi ka naabritega oma talu lähedal.

Prantslasest Valga muusikakooli viiuliõpetaja Florent Coubard ütleb, et mingeid kohanemise probleeme pole tal Eestisse kolimisega kaasnenud. Tema talu on just selline rahulik ja ilus paik, mida nad eestlannast abikaasaga otsisid.