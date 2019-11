Kõrbes käinud käekell leidis kuuli Vilbusuus

Tellijale

Nimelt sel tunnil kui maailm meenutab Esimese maailmasõja lõppemist 1918. aasta 11. novembril, kinnitab Kuperjanovi pataljoni ülem oma käekella lasketiiru üles seatud sihtmärgile ning kella 11.11st on igal end üles andnud pataljoni ohvitseril või allohvitseril kasutada viis lasku, et saja meetri pealt kella korpusele pihta saada. Kes esimesena märki tabab, on võitja.