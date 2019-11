Tellijale

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu saatis omavalitsustele kirja, milles teatas, et esimese projekti lõpp hakkab lähenema. «Tänu teile oleme üheskoos tuleohutuks saanud juba 582 kodu,» tänas ta omavalitsusi. «Rõõmustav uudis on, et meie koostöö saab jätkuda ja rahastus on tulevase aasta riigieelarves planeeritud.»

Tammearu mainis, et päästeamet on eelnenust palju õppinud, mida võiks paremini teha. Põhiline muutus on tema sõnul see, et rahastust hakatakse omavalitsustele välja maksma taotluse teel.