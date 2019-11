Koolijuhid kahtlevad edetabeli mõttekuses

Tellijale

Võru gümnaasiumi direktor Karmo Kurvits avaldas heameelt, et gümnaasium on oma tegevusega stabiilselt nii Lõuna-Eestis kui Eestis tervikuna silma paistnud. «Oleme algusest peale püüdnud oma tegevust mõtestada, väärtustada pingutamist ja lähtuda põhimõttest, et hea õppimine ja õpetamine on õpilase, õpetaja ja vanema ühine looming,» ütles Kurvits.