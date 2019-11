Videolugu: Sõdurieksamil on peaasi ellu jääda

Teisipäevane eksamipäev viidi läbi Võru külje all asuva Tsiatsungõlmaa lasketiiru ümbruses, kus viimase kuu aja jooksul omandatud teadmised eksamineerijate silma all läbi mängiti.

«Hindamiseks on neli rada, kuhu on üles seatud erinevad elemendid – seal on kaitselaengud, vastast imiteerib talvise kutse ajateenija ja lisaks on seal veel mõningaid elemente, mis raja läbimise keerukamaks teevad, et oleks võimalik hinnata erinevaid oskusi,» lausus eksamineerija major Andri Šaduro.