Proša jõudis tagasi kodumaale

Venemaale jõudes tuleb Prošal esmalt viibida teatud aeg karantiinis ning kui ta on karude rehabilitatsioonikeskuses talveune üle elanud, lastakse ta kevadel loodusesse.

«Augustis oli esialgne lootus lasta karu Komimaa loodusesse, kuid paraku võttis riikidevaheline paberimajandus oodatust kauem aega ning praeguse lume ja miinuskraadidega karusid loodusesse iseseisva elu peale lasta ei saa. Seega jääb täpne taasasustamise koha paikapanemine järgmise aasta kevadesse. On võimalik, et karule paigaldatakse ka raadiokaelus,» kommenteeris Proša edasist saatust Sergei Pažetnov loomaaiale teisipäeval.

«Karu transpordi organiseerimine osutus keerukamaks kui algul arvasime, sest karu oli ju «illegaalselt» dokumentideta Eesti riiki sisenenud. Siiski sai mõlema riigi ametkondade mõistva suhtumise tõttu kõik lahendatud ja ebatraditsioonilisest situatsioonist tekkinud tõkked ületatud ning Proša on tagasi kodumaal. See on olnud päris tore koostöö,» tõdes loomaaia direktor Tiit Maran.