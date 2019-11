Spordi- ja lehemees pidas juubelit

Ta on tegutsenud pikka aega treenerina ning on olnud üks Valgamaa orienteerumise eestvedajatest ja kauaaegne Otepää Spordiklubi juhatuse esimees. Saal on olnud Eesti Orienteerumisliidu juhatuse ja Eesti Maaspordi Liidu Jõud juhatuse liige ning Valgamaa Spordiliidu juhatuse esimees aastatel 1995–2013.