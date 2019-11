Muusik astub sügishalluse vastu

Kalkun kirjutas loo äikesetormi ajal. «Tuues paralleele kõikvõimalike uperpallidega, mida ilm meile pakub – viimasel ajal siin Võrumaal eriti! –, räägib «Sata-sata!» sellest, et maailm on tõepoolest mitmetahuline paik ning seda mõista pole alati kerge. Et hoida silmavaade selge, on meil esivanemate tarkus, millele toetuda,» avas muusik loo tausta.