Pühajärve restoran Eesti parimate seas

Sel nädalal selgus, et Otepääl asuv GMP Pühajärve restoran on Mandri-Eesti parim restoran väljaspool pealinna. Väga hea tasemega on ka teine piirkonna söögikoht – Tammuri talurestoran.

Restoranijuht White Guide tegi teatavaks Eesti restoranid, mida soovitatakse järgmisel aastal külastada. GMP Pühajärve restoran on tõusnud meistritasemele ja sai 30 parima seas 9. koha. Mullu oldi 17. kohal.

Hinnatakse toidu, jookide, teeninduse ja atmosfääri taset, suunda ja kvaliteeti 100 punkti skaalal. Suurim osakaal on mõistagi toidul.

Meistritaseme puhul on tegu restoraniga, mille köögis saavutatud väga huvitav toiduvalmistamise tase meisterlikkuse kategoorias ning üleüldine elamus on väga kõrgel tasemel.

«Tegemist on Lõuna-Eesti suurima kulinaarse saavutusega läbi aegade, milleni on viinud pikk ja pühendunud meeskonnatöö,» ütles GMP Clubhoteli tegevjuht Margus Mäll. Restorani juhataja on Maarja Sallok, peakokk Koit Uustalu.

Restoranipidajate sõnul innustab tunnustus uutele saavutustele: «Suur tänu meie imelistele klientidele, kelleta me ei oleks täna siin, ja loomulikult tervele GMP perele vinge töö eest!»

White Guide jaguneb kaheks: TOP 30 restoranid ning söögikohad, mida soovitatakse külastada. Restoranijuht soovitab külastada ka Otepää vallas asuvat Tammuri talurestorani, mida peab Erki Saar ja mida on hinnatud väga hea tasemega. See tase on järjestatud üleüldise hinnangu alusel. Tegu on restoraniga, kus meeldiv üldine elamus, mille puhul köögis on saavutatud hästi läbiviidud toiduvalmistamise tase.