«Keskjaam on ka praegu siin, aga mahub ühte ruumi. Vahepeal oli hoone Peterburi ärimeeste omanduses, kes tahtsid Kanepisse teha oma suveresidentsi. Aga ilmselt sai neil raha otsa, sest vähemalt kümme aastat seisis maja tühjana,» rääkis Lasita Kinnisvara OÜ juhatuse liige Võsu.

Hoones on tehtud täisremont, sealhulgas vahetatud välja katus, kütte- ja elektrisüsteemid. Hubase disainiga numbritoad on korteri tüüpi, korraga saab majutada kuni 30 inimest. Ööbimas käinute hulgas on olnud Soome jahimehed, Saksa kooliõpetajad, itaallased ja bussitäis lätlasi.