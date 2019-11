Aarna külas varises sisse pea sajandivanune kaev

«Mees läks poole üheksa ajal postkasti juurde ja kuulis tagasi tulles kaevu juurest kohinat. Tuli tuppa, näost valge, ja ütles, et ei julge rääkidagi,» kirjeldas vanaperenaine Juta Palmre. «Korraga kukkus meetri jagu, siis hakkas tasapisi edasi vajuma. Esimesel päeval vaatas üks tuttav kaevu ja ütles, et rake on risti ning liiv muudkui valgub vahelt sisse.»

23 rakkega veevõtukoha rajas Juta Palmre vanaisa. «Aga võib-olla on kaev veelgi vanem, sest vanasti ehitati kõigepealt kaev ja saun ning alles siis maja. Sada aastat tagasi olid ju puust rakked. Alles siis, kui laps olin, lasi kaevumeister betoonist rakkeid sisse. Üleval pool on küll betoon, aga allpool võib-olla puu. Kes teab, missugune ka see segu oli, kui neid rakkeid valati. Ükski asi ei ole igavene – aeg sai täis lihtsalt,» arutles naine.

Elamist taastama tuli praegune pererahvas 25 aastat tagasi. «Kui siia kolisime, käis mees kaevu põhja puhastamas. Seal oli mitu ämbrit ja pumpa, kaevukaane tükke ja muud sodi. Algul tuli vett vändata, siis panime vibropumba, aga ega selle vibreerimine kaevule hea ole. Siis saime süvaveepumba, mis üle kümne aasta vastu pidanud,» rääkis Palmre.

Kuna sügis on soe ja vihmane, on suuremast veepuudusest üle aidanud vihmavesi. «Joogivee ostame poest või toome venna või tuttavate poolt kanistritega. Pesu sain vihmaveega pesta tänu sellele, et mul on pealtlaetav pesumasin. Loomi meil õnneks enam ei ole,» mainis perenaine.

Uue kaevu tegemisel Palmre hajaasustuse veeprogrammi peale eriti ei looda, sest positiivne otsus võib tulla heal juhul kevadel. Kuna hoone on koos varaga kindlustatud, on suurimad lootused kindlustusel.

«Meister ütles, et puurkaevu tegemine läheb pea sama kalliks kui salvkaevu tegemine, vaid paarsada eurot on vahet,» lausus ta. Välja on juba vaadatud ka uue kaevu koht.