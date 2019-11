Tellijale

«Ausalt öeldes olen pettunud. Lootus oli ju ikka, et ehk ikkagi minnakse edasi,» ütles Põlva vallavanem Georg Pelisaar.

«On oluline, et siit edasi teeks Tartu Ülikooli kliinikum eelkõige ühe omanikuna omalt poolt kõik, et haigla teised teenused areneksid nõnda, et haigla saaks pakkuda nii kirurgilist kui sisehaiguste ravi tõhusamalt kui siiani,» lisas vallavanem.