Inglilaadal pakutav on mõeldud nii kinkimiseks kui kehakinnituseks.

Valga kultuurikeskuses valitseb täna ja homme taas äärmiselt ingellik õhkkond: teoks saab kunstikuu tippsündmuste sekka kuuluv Inglilaat. Eelkõige on see mõeldud selleks, et inimesed saaksid soetada jõuluajaks kingitusi.