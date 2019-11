Põlva haigla sünnitusosakonna kaitsjate üks eestvedaja Mari-Liisa Parder ütles, et kogukonna tugi tema ja mõttekaaslaste tegevusele on tuntav.

Põlva haigla nõukogu otsustas teisipäeval, et sünnitusosakonna töös hoidmiseks riigilt lisaraha ei küsita ning osakond suletakse aasta lõpus. Põlvamaa naistel tuleb edaspidi sünnitama sõita Võrru või Tartusse. Liikumise «Põlva sünnitusosakonna kaitseks» eestvedaja Mari-Liisa Parder nendib, et kohalik kogukond on Tartu Ülikooli kliinikumi esindajate otsusest südamepõhjani nördinud.