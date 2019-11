Janika Lõiv: välistasin kindlalt, et minust saab jalgrattasportlane

Tellijale

Veel kolm aastat tagasi arvas Janika, et tema abikaasa Urmas Lõiv on peast segi läinud, kui tuli välja mõttega treenida naine olümpiale. Möödunud hooajal saavutatud EMi üheksanda ning MMi 23. koha valguses on ihaldatud Tokyo olümpiapilet aga ratturil käeulatuses. Võimalus, et Valgamaal Sooru külas üles kasvanud sportlasest saab esimene naine, kes esindab Eestit olümpiamängudel maastikurattasõidus, muutub aina reaalsemaks.