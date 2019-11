Džässisari jõuab 50. kontserdini

«Kui peaaegu viis aastat tagasi kolme Viljandi kultuuriakadeemia kursaõega Võru Jazziklubi ideed vorpima hakkasin, ei kujutanud me unes ka ette, kui palju džässipublikut linnas on. Tegime igaks juhuks esimesed kontserdid priipääsmega: kartes, kas keegi üldse kuulama tuleb,» meenutas projektijuht Kristel Onno. Kontserdid hakkasid aga kohe inimestega täituma.

«Võru Jazziklubi on muutunud väga oluliseks kontserdipaigaks nii Lõuna-Eesti publikule kui Eesti džässmuusikutele. Klubi erilisus peitub inimestes, kes seda teevad, eesotsas Kristeliga,» rääkis Eesti Jazzliidu endine tegevjuht Ivi Rausi. «See on paik, kus oled oodatud.»

Onnol on plaan džässi populariseerimist Kagu-Eestis jätkata. Võru Jazziklubi 50. kontserdil esineb Stedingu kohvikus noortest džässmuusikutest koosnev Alfa Collective. Laval on Anett Tamm (vokaal, kitarr, klahvpill), Johannes Laas (kitarr), Klubi kontserdid leiavad aset kord kuus ja hooaeg kestab veebruarist detsembrini. Esimesed kolm hooaega oli kohtumiskoht Spring Cafe, 4. hooajast on kontserdid Stedingu kohvikus.