KÜSITLUS: Mis tundeid tekitab Põlva sünnitusosakonna sulgemisotsus?

BIBI PERLOV, rahvamaja juhataja

«Kurb on – olen ise seal kaks last sünnitanud. Osakond oli ju väga hinnatud. Hea, et vähemalt ämmaemandakeskus alles jääb. Nüüd tuleb kinni hoida, et enam midagi muud ei kaoks, sest iga väikese mure pärast Tartusse sõita oleks päris keeruline. Kagu-Eesti lasterikaste perede ühingu esinaisena lisan, et kui suure pere ema peab sõitma kodust kaugele sünnitama, teeb see olukorra veelgi raskemaks.»

Heimar Lenk FOTO: Mati Määrits

HEIMAR LENK, poliitik

«Seis on kurb. Otsus tuli kohaliku kogukonna vastane. Põlva esindajad haigla nõukogus jäid kogukonnale truuks – paraku nad ei suutnud enamat. Tarmo Tamm võitleb küll praegu sünnitusosakonna eest, aga kus oli ta siis, kui minister oli? Kui kaks aastat tagasi käisid siin peaminister Ratas ja sotsiaalminister Ossinovski, siis ma Tamme häält ei kuulnud. Nüüd paraku tundub, et ta teeb juba järgmiste valimiste kampaaniat, võideldes sisuliselt tuuleveskitega. Põlva haigla staatus on pidevalt kahanenud. Juba aastaid tagasi kirjutasin, et sellest tuleb üks suur hooldus- ja järelravihaigla, kuhu edaspidi tulevad ka välismaa pensionärid. Meenutagem kahte meest – Heiki Männik ja Jaan Laul –, kes kogusid omal ajal üle 7000 allkirja, et haigla jääks alles.»

Laura Saaremäe FOTO: Mati Määrits

LAURA SAAREMÄE, kodune

«Sünnitusosakond oleks pidanud igal juhul jääma. Mu kolmanda lapse sünnitus läks nii kiiresti, et ma polekski jõudnud Tartusse või Võrru.»

Aavo Pindmaa FOTO: Mati Määrits

AAVO PINDMAA, endine Põlva Haigla tegevjuht, pensionär