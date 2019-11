Kiirabi viis kahtlasi manöövreid teinud bussijuhi haiglasse

Politsei leidis Tartumaalt kirjeldatud bussi üles ning peatas selle, et juhti kontrollida. Bussijuht oli kaine, juhtimisõigus olemas, aga politseinikud said aru, et midagi on ikkagi juhi käitumises kummalist. Dispetšeriga suheldes pakkus too, et päeval oli bussijuhil Tartus olnud pisike varakahjuga avarii ja küllap see vahejuhtum viis bussijuhi rivist välja. Igaks juhuks telliti asendusbuss ning samas kohale ka kiirabi, et meedikud bussijuhi tervisliku seisundi üle vaataks. Ka kiirabi nõustus, et bussijuhiga ei ole kõik hästi ning nad pakkusid esialgu, et tema kummalise käitumise tagamaad päeva vältel võivad viidata infarktieelsele seisundile. Nad viisid bussijuhi haiglasse.