Kullerite päeva lood: alasti kliendid ja enese kaubikusse lukustamine

DPD Eesti kuller Merike Lätt on sellel ametipostil tegutsenud praeguseks juba pea 19 aastat ning tema sõnul on tegemist vaheldusrikka tööga, mis pakub omajagu väljakutseid, vahel ka kriitilisi situatsioone, kuid enamasti ka palju rõõmu ja ka veidraid juhtumeid.

„Ühe kulleriga juhtus kord selline naljakas lugu, et maakohas vedu tehes läks kuller autokongi, mille uks läks aga tuulega kinni. Seest ka ust avada ei saanud ja telefon oli jäänud salongi. Kedagi ka auto läheduses parajasti ei viibinud,“ meenutas Lätt. „Lõpuks sai kuller oma pakiskänneri abil helistada klienditeenindusse, kuhu sai oma GPS koordinaadid edastatud ja kust teine kuller talle appi saadeti.“

Lätt tõdes, et nii mõnelgi korral on tulnud ka näiteks ette, et kojuvedu tehes tuleb uksel vastu väga napis rõivas või isegi täiesti alasti klient. Kullerile külaltki piinlik, kuid on isegi juhtunud, et peale rõivasteta oleku on lisaks küsitud ka, millise nädalapäevaga parajasti tegemist on.

„Selle 19 aasta jooksul on muidugi ka väga palju muutunud. Juba puhtalt töökorralduslikult poolelt. Automaatsed süsteemid, mis ise pakke sorteerivad, sõidukid, targad arvutiprogrammid, mis panevad paika kõige optimaalsemad liikumistrajektoorid jne. Kullerile endale on sõiduvahendi kõrval kõige olulisemaks tööriistaks skänner, mis on ka aastate jooksul muutunud kobakast aparaadist väikeseks mobiili moodi seadmeks,“ selgitas Lätt.

„Töövahendite kõrval on aga kõige tähtsamaks jäänud ikka suhtlemine otse kliendiga. Siin tuleb tihti olla päris diplomaatiline, sest vahel tuleb ikka ette, et oma halba päeva või hilinenud pakist tekkinud viha valatakse välja kulleri peal, kes enamasti pole asjas üldse süüdi,“ lausus DPD kuller. „Selle kõik teevad aga tasa need toredad hetked, kui rõõmustatakse oodatud või ootamatu paki üle.“

DPD Eesti Operatsioonide juht Raivo Kartau selgitas, et enamasti tekivad klientidega arusaamatused siis, kui soovitakse, et kuller näiteks pakiga kuskil ootaks või hoopis saadetise kuhugi mujale viiks. „Kullerite liikumise järjekorrad ja ajad on väga täpselt välja arvutatud ja paraku ei saa me niisama jooksvalt väga selliseid muudatusi teha, sest kui me ühe kliendi juures ootame 20 minutit, siis tähendab see, et ka kõik järgmised kliendid saavad oma pakid kätte 20 minutise viivitusega või isegi hiljem, sest vahepeal on näiteks liiklusolud muutunud ja tekkinud juba ummikud, kust on arvestatud, et kuller on juba varem läbi sõitnud.“

Pakiautomaatide osas on DPD saanud korduvalt väga kurjalt pragada, kuna oodatud pakki pole automaadis, kuigi lähemal uurimisel selgub, et inimene on hoopis mõne teise ettevõtte automaadi juures. Väga oluline on alati ka jälgida, et paki saatmisel või tellimisel sisestatud telefoninumbri kõik numbrid oleksid ikka õiged, sest juba üks vale number põhjustab omajagu segadust.

„Tihti kurdetakse ka selle üle, et miks tuleb kuller koju siis, kui inimest ennast seal pole, sest ta on ju tööl. Sellisel juhul tuleks aga juba pakki tellides mõelda selle peale, et pole ju mõtet asja tellida sinna, kus kedagi seda vastu võtmas pole. Paki võib tellida ka otse tööle, või naabri juurde, kui ta on kodus ja temaga on kokkulepe,“ selgitas Kartau ja lisas, et ka pakiautomaati tellides ei ole klient ajaliselt siis nii seotud. „DPD annab alati eelnevalt ka teada, kuna on eeldatav kulleri saabumise aeg ja kui see ei peaks sobima, siis saab aega ja ka kohta meie iseteeninduse keskkonnas muuta. Kui kullerid peaksid pakke kohale tooma ainult siis, kui inimesed õhtuti töölt kodus, siis ei jõuaks me kunagi kõiki pakke veetud ja ka kulleriveo hind oleks kindlasti kohe kõrgem.“

Fakte DPD Eesti pakikullerite kohta:

-DPD Eestis töötab kokku ligi 200 pakikullerit, kellele lisandub ligi 40 suurte kaubaalustega tegelevat veoautojuhti

-Keskmiselt liigutatakse päevas 100 000 kg pakke

-Kullerid läbivad kaubikutega Eestis päevaga ligi 20 000 km

-Kokku teevad DPD kullerid päevas keskmiselt 2 850 000 sammu